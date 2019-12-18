Малкин вышел на четвертое место среди россиян по очкам в НХЛ

В регулярном чемпионатеНациональной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на выезде одолел «Калгари Флэймз» со счетом 4:1.

Третью шайбу за «пингвинов» забросил Евгений Малкин, также отметившийся в этом поединке результативной передачей.

Как информирует «Чемпионат», Малкин обошел Алексея Ковалева по очкам за карьеру в НХЛ — на счету россиянина стало 1031 очко.

Как итог, Малкин вышел на чистое четвертое место по очкам за карьеру в главной хоккейной лиге мира среди отечественных игроков. Рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1244), второе место остается за Сергеем Федоровым (1179), а третье — за Александром Могильным (1032).

Ранее Кучеров внес вклад в победу «Тампы» над «Оттавой».