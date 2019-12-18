Ургант сочинил хокку про Дзюбу

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала зачитал шуточную хокку про нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

«Трава тянется к небу

Дзюба бежит по ней

Дзюба, не беги, иди», — сказал Ургант.

Шоумен произнес это спортивной японское трехстишие, соревнуюсь с писателем Николаем Чиндяйкиным в развлекательной программе «Вечерний Ургант».

В текущем сезоне 31-летний форвард провел 19 матчей в чемпионате России, отметившись 11 голами и девятью результативными передачами.

Ранее Дзюба жестким словом описал провал «Зенита» в Лиге чемпионов.