«Ливерпуль» разгромно уступил «Астон Вилле» и покинул Кубок английской лиги

«Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги и покинул турнир.

Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу местной команды. Дубль на свой счет записал Жонатан Коджиа, по одному мячу забила Конор Хурихейн и Уэсли. Еще один гол в свои ворота срезал защитник скаузеров Джонатан Бойс.

Состав, выставленный наставником «красных» Юргеном Клоппом на эту игру, оказался самым молодым в истории клуба.

Ранее сообщалось, что переигровки в Кубке Англии могут уйти в прошлое.

Футбол. Кубок английской лиги. 1/4 финала

«Астон Вилла» (Бирмингем) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 5:0

Голы: 1:0 — Хурихейн, 14; 2:0 — Бойс, 17 (автогол); 3:0 — Коджиа, 37; 4:0 — Коджиа, 45; 5:0 — Уэсли, 90+2