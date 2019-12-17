Обладательница «Золотого мяча» отказалась признавать Трампа главой США

Обладательница «Золотого мяча» — 2019 Меган Рапино отказалась признавать Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщает «Би-би-си».

По ее словам, ссора с президентом страны казалась менее серьезным событием, чем было на самом деле.

«На самом деле, настоящие президенты не вступают в публичную конфронтацию с действующими игроками сборной своей страны и не осуществляют давления перед решающей игрой.

Для меня Трамп — не президент», — сказала Рапино.

Напомним, что женская сборная США по футболу стала чемпионом мира в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Игорь Шалимов объяснил причину неудач российских клубов в еврокубковом сезоне-2019/20.