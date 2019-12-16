Слуцкий может возглавить «Рубин»

Бывший тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин», сообщает БИЗНЕС Online.

В тренерский штаб Слуцкого могут войти Сергей Козко и Олег Кузьмин. Оба тренера играли в команде Слуцкого, когда он был рулевым ФК «Москва».

Twitter казанцев намекнул на возможное назначение наставника оригинальным способом. В соцсети пресс-служба казанцев выложила фотографию кресла-качалки, намекая на поведение тренера во время матчей.

Напомним, что Слуцкий ушел с поста тренера «Витесса» 29 ноября после пяти поражений подряд в чемпионате Нидерландов.

Ранее Слуцкий поведал об особенностях голландского футбола.