Стали известны пары 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Пары на данной стадии будут выглядеть следующим образом:

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания);

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция);

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды);

Стоит отметить, что впервые за 18 лет ни один российский клуб не пробился в плей-офф еврокубков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее украинца затравили до слез во время матча.