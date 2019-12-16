Стали известны пары 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Пары на данной стадии будут выглядеть следующим образом:
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания);
«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция);
«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды);
«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия);
«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия);
АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария);
«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания);
«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия);
«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия);
«Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);
«Шахтер» (Украина) — «Бенфика» (Португалия);
«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция);
«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия);
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).
Стоит отметить, что впервые за 18 лет ни один российский клуб не пробился в плей-офф еврокубков.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.