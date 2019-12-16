Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Пары на данной стадии будут выглядеть следующим образом:
«Боруссия» — «ПСЖ»
«Реал» — «Манчестер Сити»
«Аталанта» — «Валенсия»
«Атлетико» — «Ливерпуль»
«Челси» — «Бавария»
«Лион» — «Ювентус»
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»
«Наполи» — «Барселона»
Стоит отметить, что впервые за 18 лет ни один отечественный клуб не пробился в плей-офф еврокубков.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее Россия провалилась в Европе.