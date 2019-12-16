Подвергшийся оскорблениям в матче Сегунды украинец плакал в раздевалке

Вице-президент клуба второго по силе дивизиона Испании Сегунды «Альбасете» Виктор Варела поведал о том, в каком состоянии в данный момент находится украинский форвард Роман Зозуля, передает Carrusel Deportivo.

Напомним, что в недавнем матче 20-го тура чемпионата с «Райо Вальекано» нападающий подвергся оскорблениям со стороны болельщиков оппонентов. В числе прочего, фанаты называли его нацистом. В итоге главный судья принял решение не продолжать игру.

По словам вице-президента, клубы поддержали решение арбитра, так как уверен, что в таких условиях команды не должны играть. Он добавил, что сам Зозуля очень подавлен данным инцидентом и плачет в раздевалке.

Ранее сообщалось, что украинский футболист обменял футболку на колбасу.