Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.

Во время игры фанаты «Райо Вальекано» выкрикивали оскорбления в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули и называли его нацистом.

Из-за действий фанатов главный арбитр остановил игру на несколько минут. После перерыва футболисты «Альбасете» отказались выходить на поле. Вторая половина игры до сих пор не началась.

Ранее сообщалось, что украинский футболист обменял футболку на колбасу.