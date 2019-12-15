Объявлен самый ценный игрок Кубка Первого канала

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала, сообщает ТАСС.

Россиянин принял участие в трех матчах, в которых забросил две шайбы.

Лучшим вратарем стал соотечественник Капризова Илья Сорокин, защитником — еще один представитель России Игорь Ожиганов, нападающим — швед Деннис Расмуссен.

Сборная России по итогам турнира заняла второе место. Команда Алексея Кудашова обыграла команды Чехии (4:3 Б) и Финляндии (2:0), а также уступила Швеции (3:4).

Ранее главный тренер сборной России Кудашов прокомментировал победу над командой Финляндии.