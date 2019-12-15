Норвежка Экхофф победила в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежская биатлонистка Тироль Экхофф победила в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в австрийском Хохфильцене.

Спортсменка не допустила ни одного промаха и пришла к финишу первой, опередив Ханну Эберг (Швеция) и Ингрид Таннреволь (Норвегия), занявших второе и третье место соответственно.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она заняла лишь 11-е место, хотя стартовала третьей. В ее активе четыре промаха на огневых рубежах.

Кристина Резцова закончила гонку 18-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 22-й, Тамара Воронина — 36-й.

Ранее сообщалось, что руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований политическим.