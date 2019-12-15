Украинский хавбек дал прогноз на возможный матч с Россией на Евро-2020

Украинский хавбек клуба «Днепр-1» Сергей Кравченко дал прогноз на возможный матч своей сборной против команды России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает «Диалог».

По его словам, дружина под руководством Станислава Черчесова уступит со счетом 0:2.

«Если такой матч состоится, то ажиотаж будет неимоверным. Андрей Шевченко прививает своим игрокам более атакующий футбол, мы вообще не проигрывали в отборочном турнире.

Прогноз — 2:0 в пользу сборной Украины», — сказал Кравченко.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий поведал об особенностях футбола в Эредивизи.