Нуньес завоевала чемпионский пояс UFC в легчайшем весе

В номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильский боец смешанного стиля (MMA) в легчайшем весе Аманда Нуньес сразилась с голландкой Жермен де Рандами за чемпионский титул.

Напомним, что UFC 245 проходит в американском Лас-Вегасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Победа в пятираундовом бою досталась Нуньес благодаря единогласному решению судей: 49-44, 49-46, 49-45.

Ранее Омари Ахмедов победил Яна Хейниша на турнире UFC 245.