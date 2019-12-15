Нуньес завоевала чемпионский пояс UFC в легчайшем весе
В номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильский боец смешанного стиля (MMA) в легчайшем весе Аманда Нуньес сразилась с голландкой Жермен де Рандами за чемпионский титул.
Напомним, что UFC 245 проходит в американском Лас-Вегасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Победа в пятираундовом бою досталась Нуньес благодаря единогласному решению судей: 49-44, 49-46, 49-45.
Ранее Омари Ахмедов победил Яна Хейниша на турнире UFC 245.
The champ champ @Amanda_Leoa reigns supreme after #UFC245 pic.twitter.com/Li7z76URDD— José Youngs (@JoseYoungs) December 15, 2019