Ученик Тутберидзе сравнил с огнем пост своих тренеров про Плющенко
Занимающийся в группе Этери Тутберидзе фигурист-одиночник Морис Квителашвили оставил эмодзи огня в комментариях под постом своего тренерского штаба в Instagram, посвященного Татьяне Тарасовой и Евгению Плющенко.
Серебряный призер этапа Гран-при в Москве прошлого сезона оценил таким образом запись, в которой его наставники отреагировали на комментарии Тарасовой и Плющенко по поводу решения Алины Загитовой временно приостановить профессиональную карьеру.
В посте отмечалось, что Тарасова неоднократно критиковала олимпийскую чемпионку, а Плющенко якобы пытался переманить ее в свою группу при помощи денег и принижения Тутберидзе и других тренеров в ее глазах.
Ранее сообщалось, что фигуристка-одиночница Серафима Саханович оценила пост своего бывшего тренерского штаба в Instagram.
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Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше