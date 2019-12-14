Ученик Тутберидзе сравнил с огнем пост своих тренеров про Плющенко

Занимающийся в группе Этери Тутберидзе фигурист-одиночник Морис Квителашвили оставил эмодзи огня в комментариях под постом своего тренерского штаба в Instagram, посвященного Татьяне Тарасовой и Евгению Плющенко.

Серебряный призер этапа Гран-при в Москве прошлого сезона оценил таким образом запись, в которой его наставники отреагировали на комментарии Тарасовой и Плющенко по поводу решения Алины Загитовой временно приостановить профессиональную карьеру.

В посте отмечалось, что Тарасова неоднократно критиковала олимпийскую чемпионку, а Плющенко якобы пытался переманить ее в свою группу при помощи денег и принижения Тутберидзе и других тренеров в ее глазах.

Ранее сообщалось, что фигуристка-одиночница Серафима Саханович оценила пост своего бывшего тренерского штаба в Instagram.