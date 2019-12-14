Российский боец ММА сравнил Хабиба и Волкова

Российский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Петр Ян сравнил в интервью «Газете.Ru» представителей американского промоушена Хабиба Нурмагомедова и Александр Волкова.

По его словам, оба спортсмена проделали колоссальный путь в смешанных единоборствах.

«Хабиб проделал огромный путь для того, чтобы стать чемпионом. Забит тоже идет на длинной победной серии, Волков — очень известный боец в России. Я не чувствую конкуренцию с ними, не думаю об этом.

Для меня не так важно, кто больше известен. Все зависит только от тебя и твоей работы: если они находятся в UFC, то, значит, они пахали и трудились. То же самое можно сказать и про меня», — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Петр Ян рассказал о своем прогрессе в UFC в 2019 году