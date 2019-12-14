Боец ММА Ян рассказал о своем прогрессе в UFC в 2019 году

Российский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Петр Ян высказался в интервью «Газете.Ru» об итогах 2019 года.

По его словам, текущий год был очень насыщенным и интересным.

«Полтора года в UFC были очень насыщенными для меня. Я попал в лучшую лигу мира, провел тут уже пять боев, этот будет шестым. Это основная ступенька. Ну и, конечно, в целом меняется многое. Если я показываю хорошие результаты в спорте, то и дома, и с друзьями я стараюсь вести такой же образ жизни», — сказал боец.

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