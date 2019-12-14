Идея провести матч НХЛ в России принадлежала Овечкину

Идея провести матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России принадлежала нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, сообщает The Washington Post.

Об этом проинформировал владелец «столичных» Тед Леонсис. Стоит отметить, что разговоры об вероятном проведении игры Лиги в России появились достаточно давно, однако пока нет никакой конкретики по этому вопросу.

«Овечкин предложил нам сделать это. Он всегда делал все, о чем мы его просили. И теперь мы должны поддержать его. Если мы сможем добиться разрешения, то готовы играть в России», — заявил он.

Вероятным соперником «Вашингтона» в России называют обладателя Кубка Стэнли — 2019 «Сент-Луис Блюз».

Ранее владелец «Вашингтона» лестно отозвался об Овечкине.