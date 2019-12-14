Бутырская объяснила приостановку карьеры Загитовой

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская объяснила приостановку карьеры олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой, передает RT.

13 декабря фигуристка в эфире Первого канала объявила, что на время приостанавливает карьеру. При этом спортсменка является обладательницей всех престижных наград — Олимпиады, чемпионатов мира и Европы.

«Она была лучшей фигуристкой в мире, и после этого ей, конечно, уже не хочется быть не первой. Она чувствует это», — заявила Бутырская.

Ранее поклонники дали Загитовой совет.