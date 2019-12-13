Тарасова о решении Загитовой: пока не получается перейти этот пубертат

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и все. И ничего в этом такого нет. Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и золото чемпионата мира — это мало, для другого человека иначе», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Специалист отметила, что у фигуристки есть абсолютно все звания.

Фигуристка завоевала золото Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в Сайтаме, обладателем золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей Гран-при и чемпионкой России.

Ранее Загитова объяснила причину приостановки карьеры.