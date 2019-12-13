Российский биатлонист Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов взял бронзу в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Спортсмен прошел дистанцию за 25 минут 22,4 секунды и не допустил промахов. Победу в гонке одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё (25.07,8; один промах), вторым стал француз Симон Детьё (+7,8; 1).
Четвертое место занял еще один представитель России Матвей Елисеев (+20,6; 0).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Светлана Миронова стала третьей в спринте.
Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25:07.8 (0+1).
2. Симон Детьё (Франция) — +7,8 (0+1).
3. Александр Логинов (Россия) — +14,6 (0+0).
4. Матвей Елисеев (Россия) — +20,6 (0+0).