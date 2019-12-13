Бывшая девушка игрока «Ливерпуля» обвиняется в поддержке терроризма

Амаани Нур, экс-возлюбленная хавбека «Ливерпуля» Олувасейи Ожо и участница различных конкурсов красоты оказалась в ливерпульском коронном суде по делу о финансовой поддержке терроризма. Об этом информирует Sky News.

Как утверждает источник, девушка пожертвовала €41 организации. Обвинение полагает, что эти деньги могли быть использованы для террористических целей.

По словам девушки, она не знала, что это за организация, и была уверена, что помогает с покупкой продуктов питания для женщин и детей в Сирии

Окончательный приговор по этому делу будет вынесен 20 декабря. В данный момент Нур находится на свободе. Для этого она внесла залог и оставила свой паспорт.

Напомним, что в настоящее время Ожо защищает цвета шотландского «Рейнджерса» на правах аренды. Всего за команду из Шотландии он провел 27 встреч, отметившись пятью голами и семью результативными пасами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.