Два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Бостоном»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лайтнинг». Примечательно, что «Бостон» открыл счет в матче, однако удержать преимущество не смог.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал в этом матче два очка — оба раза он выступил в роли ассистента.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина в овертайме переиграл «Коламбус».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 3:2

0:1 — Бержерон (Маршан, Макэвой), 04:26;

1:1 — Стэмкос (Кучеров), 32:35;

2:1 — Пойнт (Кучеров, Хедман), 44:07;

3:1 — Стэмкос, 55:13;

3:2 — Мур (Бьорк), 56:45.