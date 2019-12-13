Два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Бостоном»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лайтнинг». Примечательно, что «Бостон» открыл счет в матче, однако удержать преимущество не смог.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал в этом матче два очка — оба раза он выступил в роли ассистента.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина в овертайме переиграл «Коламбус».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 3:2
0:1 — Бержерон (Маршан, Макэвой), 04:26;
1:1 — Стэмкос (Кучеров), 32:35;
2:1 — Пойнт (Кучеров, Хедман), 44:07;
3:1 — Стэмкос, 55:13;
3:2 — Мур (Бьорк), 56:45.