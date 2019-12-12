Акинфеев не попал в состав ЦСКА на матч Лиги Европы
Московский ЦСКА определился с составом на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против барселонского «Эспаньола».
Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Ахметов, Бистрович, Влашич, Чалов.
Встреча между «Эспаньолом» и ЦСКА пройдет в столице Каталонии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос покинул ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб.