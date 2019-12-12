Овечкин получил награду за вклад в развитие американского хоккея

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие американского хоккея, сообщается на сайте Зала хоккейной славы США.

Россиянин заявил, что для него большая честь стать лауреатом премии, в списке обладателей которой много великих хоккеистов. Форвард отметил, что столичный клуб много работает для популяризации хоккея и помогает детям.

Приз был учрежден Залом славы в 1999 году. Награду присуждают иностранным игрокам или тренерам за вклад в развитие хоккея в США.

Овечкин стал вторым россиянином, ставшим лауреатом премии. В 2008 году награда была присуждена советскому тренеру Анатолию Тарасову.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в сезоне не нанес ни одного броска в створ.