Конькобежец Скобрев: WADA прививает ненависть к России

Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал громкое решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввести санкции против России.

«Уверен, что любовь болельщиков из России, которые приедут поддержать ребят, не окажется слабее, однако атлеты видят, как на них оглядываются оппоненты. Как будто на тебе своеобразное пятно. Ты не как все, не с символикой, а как нейтральный спортсмен. Нейтральный от чего? Нейтральный почему?

WADA вместо помощи прививает ненависть к этой организации и к нашей стране в целом. Уверен, что более 90 процентов спортсменов из нашей страны чистые. Доказанные случаи манипуляций с допингом доказывают, что это было системно и происходило с каждым. Понятно, что ведется какая-то борьба по отношению к нашей стране. В том числе и с политического курса — для этого используется и спорт», — цитирует Скобрева RT.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Ранее сообщалось, что призер чемпионата России по тяжелой атлетике дисквалифицирована за допинг.