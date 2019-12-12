Избившая волейболисток тренер уволена со своей должности
Власти Удмуртии уволили тренера спортивной школы после резонансного видео в интернете, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра спорта республики Александра Варшавского.
На записи видно, как специалист дергает за волосы юных атлеток и раздает им подзатыльники на матче по волейболу.
Инцидент произошел еще в 2017 году во время матча с воспитанницами детско-юношеской спортивной школы города Глазов.
Стоит отметить, что правоохранительные органы уже начали проверку по данной видеозаписи.