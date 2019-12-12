Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны имена номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов. Список имен игроков был опубликован на официальном сайте Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА).

Сообщается, что в номинации участвуют лишь форварды, в том числе игрок французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и итальянский «Наполи» Аркадиуш Милик.

Напомним, что Неймар сделал вклад в разгром турецкого «Галатасарая» со счетом 5:0, оформив гол на свой счет. Фелиш распечатал ворота московского «Локомотива», который «матрасники» обыграли со счетом 2:0. А за счет трех голов Жезуса «Манчестер Сити» разгромил загребское «Динамо» — 4:1. Также хет-трик в игре с бельгийским «Генком» — 4:0.

Ранее определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.