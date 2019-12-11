Валуев: предлагали другое гражданство и большие гонорары — отказался

Эксклюзив

Прославленный боксер Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Андреем Сенченко высказал свою позицию относительно нежелания российских боксеров ехать на Олимпиаду-2020 без российского гимна и флага.

Напомним, что 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

В итоге, Валуев не поддержал бойкот Олимпийских игр, и, доказывая важность принятого в такой ситуации решения, вспомнил эпизод из своей боксерской карьеры.

«Однажды мне предложили гражданство другой страны, и это могло повлиять на увеличение моих профессиональных гонораров. Я от этого предложения отказался. Да, вероятно, я серьезно потерял в деньгах, но о своем решении нисколько не жалею», — отметил депутат Госдумы России.

Ранее хоккеист Войнов порассуждал о выступлении на Играх без флага и гимна.