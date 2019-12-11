Валуев: бойкот Игр — это неправильно, но уважаю решение боксеров

Эксклюзив

Бывший боксер Николай Валуев дал комментарий по поводу нежелания российских боксеров ехать на Олимпиаду-2020 без российского гимна и флага.

Напомним, что 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

«Можно только с уважением отнестись к мнению наших боксеров. Отказаться от Олимпиады ради своего флага — это очень серьезное решение. Для того, чтобы поехать на Игры, каждый из них прикладывает максимум усилий. Может быть, в их жизни эта Олимпиада станет последней.

Насколько правильно отказываться от Игр? А что значит — правильно или нет? Каждый сам для себя решает, как поступать. С моей же стороны бойкот Олимпиады — это неправильно. Но это мое мнение. Я так говорил и перед Играми-2018 в Пхенчхане, и сейчас не собираюсь отказываться от своих слов», — заявил депутат Госдумы России в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Андреем Сенченко.

Ранее сообщалось, что атлеты из США готовят акции протеста из-за решения WADA по России.