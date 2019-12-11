Боксер Алоян: если скажет Путин — надо ехать на Игры

Российский боксер Миша Алоян рассказал о реакции на решение Всемирного антидопингового агенства (WADA) об отстранении России.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 готов участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом только в том случае, если такое решение примет глава государства Владимир Путин.

«Если скажет президент — он сам спортсмен, — что надо ехать под нейтральным флагом на международные соревнования, тогда надо забыть все это, политику, и готовиться к Играм», — цитирует Алояна ТАСС.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Ранее Путин дал оценку вердикту WADA.