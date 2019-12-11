«Зенит» впервые за 10 лет не сыграет в плей-офф еврокубков

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» в родных стенах крупно обыграла петербургский «Зенит».

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Как сообщает »Чемпионат», после проигрыша португальцам сине-бело-голубые заняли последнее место в квартете и не сумели пробиться в евровесну.

Как итог, «Зенит» впервые за десять лет не сыграет в плей-офф еврокубков. В последний раз такое происходило в сезоне-2009/10, когда петербуржцы не смогли преодолеть квалификацию Лиги Европы.

Ранее «Зенит» объяснил провал в ЛЧ.