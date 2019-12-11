Чемпион ОИ заявил о существовании государственной системы допинга

Двухкратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов заявил о существовании в России государственной системы допинга. Об этом сообщает «Советский спорт».

По его словам, претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) направлены не к отдельным спортсменам, а к участию государства в махинациях.

«Мы нарушаем все законы, которые только можно нарушить. Постоянно обманываем, врем, лжем.

Уберите государство из спорта. Претензии же не к спортсменам, а к России, которая сажает всех на допинг. У нас это идет на государственном уровне», — сказал Панкратов.

Ранее сообщалось, что американцы хотят выразить протест российским спортсменам на Олимпийских играх 2020 года в Токио.