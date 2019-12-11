Комиссия атлетов WADA намерена избавиться от всех россиян на Олимпиаде

Комиссия атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерена избавиться от всех россиян на Олимпиаде и чемпионатах мира, которые включены в четырехлетний срок запрета выступления России на мировых соревнованиях. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, спортсмены готовят коллективный иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CIS) с целью ужесточения антироссийских санкций.

Одним из возможных решений может стать полное отстранение российских атлетов и запрет на выступление даже в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что двухкратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов заявил о существовании в России государственной системы допинга.