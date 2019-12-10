Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила трех звезд прошедшего игрового дня.

Лучшим игроком признан нападающий «Калгари Флэймс» Шон Монахан. На его счету победный бросок в овертайме в матче против «Колорадо Эвеланш».

Второй звездой стал нападающий «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер, забросивший две шайбы и отдавший результативный пас в игре с «Бостоном».

Третьим в списке лучших игроков дня стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нелсон, который помог своей команде обыграть «Тампу».

Ранее сообщалось, что российский вратарь «островитян» Семен Варламов был признан второй звездой встречи «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».