Глава Международного паралимпийского комитета поддержал санкции WADA

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выразил согласие с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от мировых соревнований на четыре года. Об этом сообщает Associated PressAssociated Press.

По его словам, данное решение является правильным. Однако, от дальнейших комментариев Парсонс отказался, желая подождать аппеляцию со стороны России в спортивный арбитражный суд Лозанны (CIS).

Напомним, что возможность подачи жалобы будет существовать до 30 декабря 2019 года.

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