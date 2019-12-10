Глава WADA: кому-то нужно понести наказание за это все

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди высказался по поводу санкций в сторону России, передает «Комсомольская правда».

Напомним, что 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

Известно, что в январе 2020 года Риди покидает свой пост. По его словам, в агентстве осознают, что запретив выступления атлетам на такой длительный срок, наказанию подверглись и «чистые» спортсмены. Однако он отметил, что для выступления в крупных международных соревнованиях тем, кто доказал свою невиновность, разрешат выступать под нейтральным флагом. Риди добавил, что в мировом спортивном сообществе недовольны вердиктом WADA и хотели бы более жесткого наказания.

Также глава организации высказался по поводу отстранения сборной России по футболу. Он заявил, что пока не до конца продуман этот вопрос, однако подчеркнул, что WADA основывает работу на антидопинговых правилах.

Также Риди отрекся от обвинений в политизированности решений международного агентства, сказав, что главным мотивом в принятии жесткого решения было защитить всех «чистых» спортсменов в России.

«Санкция была наложена по решению исполкома WADA, так как кому-то нужно понести наказание за это все. Да и к тому же, хоть кто-то из атлетов все таки может соревноваться — лучше, чем никто.

Должны же быть какие-то санкции против тех людей в России, которые это сфальсифицировали», — сказал президент WADA.

Ранее фигуристка Аделина Сотникова назвала санкции WADA нападением на Россию.