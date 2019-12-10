Путин о решении WADA: наказание не может быть коллективным

Президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции в «нормандском формате» прокомментировал решение WADA по поводу российских спортсменов.

На вопрос, будет ли РФ оспаривать решение, Путин ответил, что сначала его нужно проанализировать. Любое наказание должно быть индивидуально, отметил президент РФ.

«Нет претензий к Российскому олимпийскому комитету. А если нет претензий, то страна должна выступть под национальным флагом. То есть данное решение противоречит Олимпийской хартии. Мы имеем все основания подать в суд», — заявил Путин.

Путин отметил, что в основе решение WADA лежит соображение политического характера.

9 декабря исполком WADA принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.