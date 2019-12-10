Юрист назвал разницу между решением WADA и отстранением России от ОИ-2018

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал, в чем различие решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) от ситуации с Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея.

Напомним, что 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

В разговоре с RT эксперт заявил, что в нынешней ситуации под санкции попали все отечественные спортсмены, тогда как в прошлый раз пострадали лишь те, кого отстранил Международный олимпийский комитет (МОК).

Он также отметил, что срок действия дисквалификации также разнится.

Ранее Николай Валуев призвал не устраивать политический пиар на решении WADA.