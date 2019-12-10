WADA: Россия представила доказательства, которые были сфабрикованы

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер высказался по поводу российского допинг-скандала, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что вчера, 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

По словам Юнгера, чтобы понять, что изменения коснулись базы данных, эксперты обратились к внутренней переписке бывшего директора лаборатории Григория Рондченкова и его заместителя Тимофея Соболевского. Он отметил, что проверка похожа на анализ ДНК — если что-то изменено или удалено, это сразу видно.

Юнгер добавил, что российская сторона предоставила WADA сфабрикованные доказательства. Отечественные спортивные чиновники утверждали, что в изменениях виноваты «человеческая ошибка, сбой или компьютерные глюки». Однако эксперты международной организации считают по-другому.

«Я надеюсь на помощь российских спортсменов. Я всегда говорю, что эти атлеты хотели справедливости в отношении себя со стороны чиновников», — заявил глава отдела расследований WADA.

Ранее Николай Валуев призвал не устраивать политический пиар на решении WADA.