Овечкин высказался о решении WADA по России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА «Новости».

9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года. Бан распространяется на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио, зимние Игры-2022 в Пекине, а также чемпионаты мира.

«Всегда неприятно слышать о таком. Надеюсь, все будет хорошо. У нас еще много времени до Игр, чтобы решить, что делать. Что лучше сделать. Надеюсь получить позже больше информации», — приводит слова Овечкина журналистка Washington Post Саманта Пелл в Twitter.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с отстранением России.

Ранее генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин выразил надежду на то, что у страны не отберут право принимать чемпионат мира.