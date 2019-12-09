WADA намерено дисквалифицировать 145 российских спортсменов

Глава комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что организация намерена отстранить 145 российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Функционер отметил, что это связано с подозрительными допинг-пробами.

«Знаем этих 145 спортсменов, они не смогут участвовать в Олимпийских играх и Паралимпиадах, если они еще продолжают карьеру», — цитирует Тейлора РИА «Новости».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия 9 декабря. Соответствующее решение было принято исполкомом WADA на основе рекомендаций комитета по соответствию.

«Чистым» российским спортсменам будет разрешено выступать под нейтральным флагом без какой-либо национальной атрибутики.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с отстранением России.

Ранее глава Союза конькобежцев России прокомментировал решение WADA.