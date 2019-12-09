Фетисов о решении WADA: кто теперь вернет репутацию нашему спорту?

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, экс-глава Госкомспорта Вячеслав Фетисов назвал решение WADA об отстранении России от международных соревнований на четыре года ожидаемым. По его словам, теперь отечественному спорту будет сложно вернуть репутацию.

«Считаю ли я решение WADA справедливым? Ну, судите сами. Была «дорожная карта» по выходу из допингового кризиса, которая должна была вернуть нам доверие, уважение и перспективы. Один из шагов в ней – вернуть базу данных. Мы ее вернули, и долгое время лучшие мировые эксперты разбирались в этой ситуации и пришли к выводу, что там были изменения.

Какого еще решения можно было ожидать в такой ситуации? Единственная неожиданность – думал, будет какое-то разделение голосов, но оказалось – единогласно. Главный вопрос – кто нам теперь вернет репутацию? Это будет чрезвычайно сложный процесс», — заявил Фетисов в комментарии «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали Владимира Путина жестко отреагировать на решение WADA.