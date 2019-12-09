WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Это подтвердил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Решение будет действовать на протяжении ближайших четырех лет.

Напомним, что 25 ноября комиссия по соответствию WADA признала РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд настроена применить в адрес России самые жесткие санкции.