Слуцкий при помощи видео описал свой сезон в «Витессе»

Бывший главный тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий с иронией описал свой сезон в арнемском клубе.

48-летний специалист опубликовал в своем Instagram видео, в котором прыгун в воду жестко приземляется на лед.

Напомним, что Слуцкий попросил об отставке руководство «Витесса» после серии из пяти поражений подряд. Спустя сутки прошение было удовлетворено.

Россиянин возглавлял арнемский клуб с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Ростов» показал видео победного танца полузащитников Ивелина Попова и Хорена Байрамяна из раздевалки после гостевой победы над столичным «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).