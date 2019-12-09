Российский вратарь Георгиев признан лучшим игроком дня в НХЛ

Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан лучшим игроком прошедшего дня в заокеанской лиге. Об этом сообщает Sport24.

Вратарь сумел отразить 38 из 38 бросков по своим воротам в игре против «Вегас Голден Найтс».

Второй звездой игрового дня стал форвард «Виннипега» Марк Шайфли, оформивший дубль в матче против «Анахайма».

Третьим в списке лучших значится нападающий «Аризоны Койотис» Конор Гарланд.

Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина и «сухарь» Александра Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас».