Крамер о санкциях WADA: не хочу видеть, как большие парни плачут

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался по поводу возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении отечественных спортсменов, передает Aftonbladet.

Напомним, что в ноябре 2019 года комитет по соответствию рекомендовал организации дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественных спортсменов на четыре года лишат возможности выступать на международных соревнованиях.

По мнению Крамера, такое решение сильно навредит атлетам, так как они сами не виноваты в том, что «кто-то поступил гадко в офисе». Он также отметил, что сложившаяся ситуация его сильно злит и печалит.

«Отстранение станет для нас катастрофой. Я бы хотел, чтобы кто-то пришел и посмотрел лыжникам в глаза.

Очень тяжело, когда большие парни стоят и плачут. Я не хочу снова видеть это», — заявил наставник.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предложил предоставить необработанные данные Московской лаборатории.