Спортдиректор «Зенита» рассказал об интересе «Юве» к Алексею Миранчуку

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта высказался по поводу информации о возможном трансфере хавбека московского «Локомотива» Алексея Миранчука в туринский «Ювентус», передает «Матч ТВ».

По словам спортдиректора сине-бело-голубых, в Италии есть много хороших футболистов, которые отлично играют на позиции полузащитника, поэтому для него странно слышать о таком трансфере, отметив, что в «Юве» атакующая группа укомплектована.

Рибалта также рассказал, что у него хорошие отношения со спортивным директором «бянконери» Фабио Паратичи, добавив, что недавно последний приезжал в Москву, где обсудили Миранчука.

«Мы говорили с ним обо всем, ну и о Миранчуке он, разумеется, узнавал», — поделился спортивный директор «Зенита».

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