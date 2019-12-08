Комитет спортсменов призвал WADA лишить Россию права участия в Играх

Члены комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвали лишить российских спортсменов права принимать участие в Олимпийских играх, сообщает «Би-би-си».

В заявлении, опубликованном британским изданием, представители комитета отметили, что менее жесткие санкции не положат конец допинговым скандалам в российском спорте.

«До тех пор, пока эти критические нарушения «целостности» в спорте не столкнутся с решительным обязательством защищать спортсменов и «чистый» спорт, они будут продолжаться, и спорт, который мы любим, останется запятнанным», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 9 из 17 членов комитета спортсменов считают, что исполком WADA должен полностью запретить россиянам выступать на Играх.

Ранее глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к WADA.