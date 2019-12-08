Загитова снялась с шоу в финале Гран-при из-за травмы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась с показательных выступлений финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Такое решение было принято в связи с травмой ноги, полученной после падения с двойного акселя в произвольной программе.

О своем снятии с показательных Загитова объявила сама в ходе шоу.

«Мне очень жаль, что я не смогла выступать на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Очень приятно, что вы меня поддерживаете. Еще раз огромное спасибо за вашу поддержку и веру в меня», — сказала девушка, выйдя в зону kiss-and-cry между выступлениями Бояна Цзиня и пары Мэдисон Чок / Эван Бейтс.

Зрители проводили ее аплодисментами.

За короткую программу в финале Гран-при ученица Этери Тутберидзе получила 79,60 балла, однако в произвольной допустила падение и множество недокрутов, набрав только 125,63. В сумме оценка Загитовой составила 205,23 балла, что позволило ей занять лишь последнее, шестое место в турнирной таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее двукратный чемпион мира из США Нэйтан Чен оценил технический контент Александры Трусовой.