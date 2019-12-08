Российские лыжники завоевали золото и серебро в мужской эстафете

Российские команды завоевали золото и серебро в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Первое место заняла вторая команда России, в составе которой выступили Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов. Они прошли дистанцию за 1 час 26 минут 46,8 секунды.

Вторыми стали представители первой российской команды. Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко отстали от победителей на 1,3 секунды.

Бронзу взяла вторая норвежская команда (+8,9).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов стал победителем в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Лыжные гонки. Кубок мира. 2-й этап. Лиллехаммер

Мужчины. Эстафета

1. Россия 2 — 1:26.46,8;

2. Россия 1 — +1,3;

3. Норвегия 1 — +8,9.